МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лихорадку Западного Нила зарегистрировали в 22 регионах России

В группе риска находятся лица с хроническими заболеваниями и люди старшего возраста.
Игнат Далакян 2024-08-28 16:32:36
© Фото: Jan Woitas, dpa, Globallookpress

Лихорадка Западного Нила зарегистрирована в 22 российских регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что в группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями и лица старшего возраста. В надзорном органе добавили, что показатель заболеваемости сейчас больше среднемноголетнего значения в стране на 13%.

«Показатель заболеваемости на сегодняшний день составил 0,08 на 100 тысяч населения, что выше среднемноголетнего показателя на 13%», - говорится в сообщении.

Также указывается, что важным фактором увеличения выявляемости является тот факт, что с 2023 года значительно усилилась работа в части мониторинговых исследований.

В Роспотребнадзоре рассказали, что причиной роста количества переносчиков заболевания, которыми являются комары, стали теплые погодные условия. Уточняется, что ареал обитания насекомых расширился, теперь их можно встретить в центральной части России и Поволжье.

Ранее стало известно о случаях заражения лихорадкой Западного Нила в Татарстане. Роспотребнадзор по республике рекомендовал жителям засетчивать окна в помещениях и использовать аэрозоли от комаров при прогулке.

#в стране и мире #заболевание #комары #лихорадка Западного Нила
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 