Лихорадку Западного Нила зарегистрировали в 22 регионах России

Лихорадка Западного Нила зарегистрирована в 22 российских регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что в группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями и лица старшего возраста. В надзорном органе добавили, что показатель заболеваемости сейчас больше среднемноголетнего значения в стране на 13%.

«Показатель заболеваемости на сегодняшний день составил 0,08 на 100 тысяч населения, что выше среднемноголетнего показателя на 13%», - говорится в сообщении.

Также указывается, что важным фактором увеличения выявляемости является тот факт, что с 2023 года значительно усилилась работа в части мониторинговых исследований.

В Роспотребнадзоре рассказали, что причиной роста количества переносчиков заболевания, которыми являются комары, стали теплые погодные условия. Уточняется, что ареал обитания насекомых расширился, теперь их можно встретить в центральной части России и Поволжье.

Ранее стало известно о случаях заражения лихорадкой Западного Нила в Татарстане. Роспотребнадзор по республике рекомендовал жителям засетчивать окна в помещениях и использовать аэрозоли от комаров при прогулке.