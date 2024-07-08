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В Саратове возродят высшее артиллерийское командное училище

Саратовское высшее артиллерийское командное училище было расформированное в 2003 году.
Ян Брацкий 2024-07-08 20:36:56
© Фото: Дмитрий Астахов, РИА Новости

Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился создать Саратовское высшее артиллерийское командное училище. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Основными целями деятельности казенного учреждения определить осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования, дополнительным профессиональным программам, а также осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности в интересах обороны», - говорится в документе.

О том, что училище, расформированное в 2003 году, будет воссоздано, ранее сообщил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Министру обороны Андрею Белоусову представили план развития инфраструктуры училища, сообщила пресс-служба ведомства.

Саратовское артиллерийское училище было создано 3 июля 1918 года как военно-инструкторское училище. В последующие годы оно неоднократно преобразовывалось. В ноябре 2002 года училище присоединили к Михайловскому военному артиллерийскому университету в качестве филиала, а уже в 2003 году расформировали.

#училище #Саратов #артиллеристы #мишустин #Белоусов
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