Футболиста Алиева объявили в розыск после призыва убивать курян

Коптевский отдел СУ СК России по Москве возбудил уголовное дело в отношении бывшего игрока «Локомотива» Александра Алиева за его призывы убивать россиян в Курской области. Об этом сообщает столичный Следственный комитет.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности")», - говорится в сообщении.

По информации следствия, Алиев опубликовал видео в социальных сетях, где призвал к осуществлению террористической деятельности на территории Курской области. В видео мужчина назвал россиян «нечистью» и обратился к украинским боевикам с призывом убивать мирных жителей под Курском.

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