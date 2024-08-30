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Футболиста Алиева объявили в розыск после призыва убивать курян

Алиева подозревают в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.
Мария Зайцева 2024-08-30 13:31:09
© Фото: Dmitry Golubovich, Russian Look, Globallookpress

Коптевский отдел СУ СК России по Москве возбудил уголовное дело в отношении бывшего игрока «Локомотива» Александра Алиева за его призывы убивать россиян в Курской области. Об этом сообщает столичный Следственный комитет.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности")», - говорится в сообщении.

По информации следствия, Алиев опубликовал видео в социальных сетях, где призвал к осуществлению террористической деятельности на территории Курской области. В видео мужчина назвал россиян «нечистью» и обратился к украинским боевикам с призывом убивать мирных жителей под Курском.

Столичный СК объявил футболиста в розыск.

#Москва #призыв #Украина #Курская область #ВСУ #Розыск #Уголовное дело #СУ СК
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