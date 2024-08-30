Экс-игрок «Локомотива» Алиев призвал ВСУ убивать жителей под Курском

Бывший футболист московского клуба «Локомотив» и сборной Украины Александр Алиев в социальной сети Instagram* обратился к украинским боевикам с призывом убивать мирных жителей Курской области.

Алиев выставил видео на своей странице, в котором обратился к украинским боевикам на границе с Курской областью.

«Убивайте нечисть, убивайте мирное население», - высказался он.

Слова бывшего игрока московского клуба получили очень негативную реакцию в комментариях.

Алиев родился в Хабаровске, но имеет российское и украинское гражданство. Когда ему было 12 лет, его семья переехала в Курск. Сейчас там, по его словам, все еще живут его мама и бабушка по отцовской линии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет наказывать за призывы «убивать русских».

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