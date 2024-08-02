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Минобороны России получило партию БМД-4М и партию БМП-3

Поставленные бронированные машины получили штатные комплекты дополнительной защиты в виде броневых и решетчатых экранов, которые значительно повышают выживаемость техники в бою.
2024-08-02 11:59:16
© Фото: Ростех © Видео: Ростех

Российское оборонное ведомство получило боевые бронированные машины производства Курганмашзавода. Об этом сообщает Ростех. 

Всего было отправлено две партии - в одной были боевые машины десанта БМД-4М, а в другой - боевые машины пехоты БМП-3. 

«Машины получили штатные комплекты дополнительной защиты - броневые и решетчатые экраны. Они значительно повышают выживаемость техники в бою», - говорится в сообщении. 

В Ростехе подчеркнули, что Курганмашзавод ежемесячно в полном объеме выполняет план по поставке техники спецназначения в Вооруженные силы России. 

Уточняется, что дополнительная защита к бронетехнике поставляется в комплекте с ней и монтируется уже в подразделениях, что позволяет оперативно транспортировать БМП и БМД на обычных грузовых платформах. 

Ранее сообщалось, что ВС РФ получили партию 152-миллиметровых колесных самоходок «Мальва».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ОПК #бронетехника #БМД-4М #бмп-3 #поставки
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