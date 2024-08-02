Минобороны России получило партию БМД-4М и партию БМП-3

Российское оборонное ведомство получило боевые бронированные машины производства Курганмашзавода. Об этом сообщает Ростех.

Всего было отправлено две партии - в одной были боевые машины десанта БМД-4М, а в другой - боевые машины пехоты БМП-3.

«Машины получили штатные комплекты дополнительной защиты - броневые и решетчатые экраны. Они значительно повышают выживаемость техники в бою», - говорится в сообщении.

В Ростехе подчеркнули, что Курганмашзавод ежемесячно в полном объеме выполняет план по поставке техники спецназначения в Вооруженные силы России.

Уточняется, что дополнительная защита к бронетехнике поставляется в комплекте с ней и монтируется уже в подразделениях, что позволяет оперативно транспортировать БМП и БМД на обычных грузовых платформах.

Ранее сообщалось, что ВС РФ получили партию 152-миллиметровых колесных самоходок «Мальва».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.