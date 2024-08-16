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Опрос показал процент положительно оценивающих работу Путина россиян

По результатам опроса, только 12% россиян выразили недоверие Путину.
Мария Зайцева 2024-08-16 15:55:04
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress

Работу президента России Владимира Путина положительно оценили 80% россиян, столько же отметили, что доверяют ему. Об этом следует из результатов опроса ФОМ.

Выразили недоверие главе государства только 12% жителей, 8% затруднились. «Скорее плохо» работу Путина оценили 8% респондентов, 12% воздержались.

Больше половины, 52% опрошенных, положительно отозвались о работе правительства России. 58% отметили, что глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин хорошо справляется с работой.

Кроме этого, россиянам смоделировали ситуацию, где в следующие выходные бы состоялись выборы в Государственную Думу. 44% опрошенных отметили, что проголосовали бы за «Единую Россию», 9% отдали бы голоса за КПРФ, и ЛДПР, 3% выбрали бы партию «Новые люди» и столько же «Справедливую Россию».

Опрос проводился с 9 по 11 августа среди 1,5 тысяч человек старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России.

Интервью проводилось по месту жительства, статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Ранее в марте 83% опрошенных оценили деятельность президента как «скорее хорошую», а 82% заявили, что доверяют ему.

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