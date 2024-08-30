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Атмосферу реального боя воссоздали при подготовке военных в Ленобласти

Военнослужащие заключили контракт с Минобороны и изучили основы огневой и инженерной подготовки.
Роман Закурдаев 2024-08-30 11:03:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Ленинградской области военнослужащие прошли обучающий курс перед выполнением задач в зоне проведения спецоперации. Во время подготовки учитывался опыт проведения специальной военной операции, при этом условия были приближены к боевым. Корреспондент Роман Закурдаев побывал на полигоне и увидел, как тренируются бойцы.

У штурмовиков огневая подготовка проходит и в светлое время суток и ночью. По несколько часов каждый день отрабатывают ведение огня в условиях боя в городе. Военнослужащий с позывным Дрыгва первый контракт заключил почти сразу после начала СВО. Штурмовиком прошел Лисичанск, Марьинку. Впереди очередная командировка.

«Все совершенствуется, все куда-то движется, РЭБы не стоят на месте, тактика совершенствуется, поэтому надо постоянно изучать, не засиживаться на месте, что-то придумывать», - говорит Дрыгва.

Гранатометчики только и успевают заряжать патронные ленты. Стрельбу расчета АГС-17 «Пламя» с воздуха корректирует оператор беспилотника, а в прошлом мебельщик из подмосковных Люберец с позывным Катран. Боец уже опытный.

«Любил компьютерные игры всегда. В прошлой командировке был штурмовиком, очень понравились, как наши "дронщики" там работали, и вот уже в этой решил пойти на "дронщика"», - делится оператор БПЛА с позывным Катран.

По сценарию одного из эпизодов на узкой лесной дороге бронеавтомобиль «Ахмат» с отделением штурмовиков попадает в засаду. Нападает диверсионно-разведывательная группа условного противника. Бойцы выходят из-под плотного огня и проводят эвакуацию.

«Страдают наши колонны, когда идут, поэтому это один из элементов, который надо обязательно отработать, чтобы бойцы знали, как действовать при нападении ДРГ», - объясняет командир мотострелкового батальона с позывным Гарпун.

После каждой засады условной ДРГ на месте происходит детальный разбор помарок и недочетов.  Отрабатывают все до мышечной памяти. Едва рассеялась дымовая завеса, снова звучит команда: на исходную.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#подготовка #наш эксклюзив #Ленобласть #СВО
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