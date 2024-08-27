Летчики армейской авиации сожгли бронетехнику ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил живую силу и бронированную технику ВСУ в Курской области. Кадры вылета экипажей армейской авиации публикует Минобороны России.

По данным ведомства, удары наносились авиационными ракетами. На записи демонстрируется, как вертолеты поднимаются в воздух, летят над полями, пускают ракеты. Применив вооружение, экипаж вернулся на площадку вылета.

Главная задача Ми-28 - уничтожение бронетехники и пехоты противника на поле боя. Вертолет также способен вести разведку и патрулирование местности.

На внешних держателях вертолета могут размещаться противотанковые управляемые ракеты «Атака-В», а также блоки с неуправляемыми ракетами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.