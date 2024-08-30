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Расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил БПЛА ВСУ на Авдеевском направлении

Вражеский беспилотник собирал визуальную информацию о размещении огневых позиций российских подразделений.
2024-08-30 05:00:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат ВСУ на Авдеевском направлении. Так зенитчики прикрыли действия наземной группировки войск от разведывательных БПЛА противника.

Военнослужащие наблюдательного поста заметили вражеский беспилотник самолетного типа. Он собирал визуальную информацию о размещении огневых позиций российских подразделений.

Определив направление полета БПЛА, военнослужащие открыли огонь из зенитной установки ЗУ-23-2 и стрелкового оружия. Также данные о беспилотнике противника передали расчету ЗРК «Стрела-10», который привел комплекс в боевую готовность и выпустил ракеты, уничтожив воздушного разведчика.

Ранее расчет «Мста-С» уничтожил вражеский миномет на Авдеевском направлении. Корректировку огня вели расчеты беспилотников «Орлан-30».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #бпла #ВСУ #Авдеевское направление #ЗРК «Стрела-10»
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