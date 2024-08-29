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Расчет «Мста-С» уничтожил миномет ВСУ на Авдеевском направлении

Корректировку огня вели расчеты беспилотников «Орлан-30». Миномет - малогабаритная цель, к тому же вражеские расчеты быстро уходят после стрельбы, но расчет российской САУ успел подловить артиллеристов противника.
2024-08-29 10:28:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллерия бьет врага в Донбассе. Расчет 152-миллиметровой самоходной гаубицы «Мста-С» из состава группировки войск «Центр» уничтожил замаскированный минометный расчет ВСУ на Авдеевском направлении.

Противник мешал продвижению наших штурмовых групп, но перестал существовать после артиллерийского удара.

Получив координаты цели от операторов БПЛА разведывательного подразделения, расчет САУ прибыл на огневую позицию и выстрелами 152-миллиметровых снарядов уничтожил миномет и личный состав ВСУ. Корректировать огонь и вести контроль поражения целей помогали расчеты беспилотников «Орлан-30».

«Это был миномет. Очень мешался нам, поэтому нам дали координаты, мы выехали, отработали по нему. Малогабаритные, плюс они быстро уходят, поэтому главное - скорость, чтобы его уничтожить. Ну, мы справились», - рассказал наводчик САУ с позывным Лис.

В боевой работе военнослужащие уделяют большое внимание маскировке машины и ведут постоянный контроль за воздушным пространством из-за большого количества FPV-дронов противника в воздухе.

Ранее наши танкисты показали уничтожение живой силы ВСУ из Т-90М «Прорыв». Боевики спрятались в укрытии, и наш танк нанес по строению сокрушительный удар.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #миномет #САУ #Мста-С #Авдеевское направление
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