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Белоусов поздравил бойцов с освобождением Стельмаховки и Николаевки

Глава МО РФ Белоусов поздравил 423-й гвардейский мотострелковый Ямпольский Краснознаменный орденов Кутузова и Суворова II степени полк и 15-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Александрийской ордена Суворова бригаду с освобождением от ВСУ населенных пунктов Стельмаховка, ЛНР, и Николаевка, ДНР.
2024-08-30 00:46:56
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

В адрес воинских частей, задействованных в проведении специальной военной операции, министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму по случаю освобождения в ЛНР населенного пункта Стельмаховка, а также Николаевка в ДНР в адрес 423-го гвардейского мотострелкового Ямпольского Краснознаменного орденов Кутузова и Суворова II степени полка и 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады.

«Взламывая оборону противника, вы последовательно освобождаете луганскую землю от неонацистов. В боях на Куземовском, Двуреченском и Сватовском направлениях личный состав полка показал стойкость и отвагу. Сегодня вы продолжаете уверенно продвигаться вперед на богуславском направлении, освобождая нашу землю от вооруженных украинских формирований», - обратился глава МО РФ к 423-у гвардейскому мотострелковому полку.

Министр Белоусов отметил, что более 2,5 тысяч военнослужащих полка награждены различными наградами и знаками отличия. Обращаясь к 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, глава оборонного ведомства сообщил, что бойцы показали недюжинную смелость.

«B боях за Северодонецк, Лисичанск и Новобахмутовку личный состав соединения показал смелость и отвагу. Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, успешно ведете бои с вооруженными украинскими формированиями на Красноармейском направлении», - подчеркнул он в телеграмме.

Министр обороны Белоусов поблагодарил российских военнослужащих за верность Отечеству и воинской присяге.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #ДНР #освобождение #спецоперация #ЛНР #Андрей Белоусов #Николаевка #Стельмаховка
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