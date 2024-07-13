В России переименовали должность учителя ОБЖ

В России с 1 сентября 2024 года преподавателей основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) будут называть учителями основ безопасности и защиты Родины (ОБиЗР). Также новое название получит и сам предмет - из «ОБЖ» он превратится в «Основы безопасности и защиты Родины».

Постановление правительства России от 11 июля о переименовании опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступит в силу с начала учебного года.

Впервые идею о переименовании ОБЖ в ОБиЗР предложил министр просвещения Сергей Кравцов. Данные поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» Совет Федерации одобрил год назад. Также поправки в закон предполагают возвращение серебряной медали «За особые успехи в учении» II степени.