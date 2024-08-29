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ВС РФ уничтожили три БПЛА и три безэкипажных катера у Крыма за ночь

Средства ПВО сбили беспилотники над Крымом, Брянской и Белгородской областями.
2024-08-29 08:09:22
© Фото: РИА Новости

Силы ПВО за ночь с 28 на 29 августа сбили шесть украинских беспилотников, а огневые средства уничтожили три безэкипажных катера. Об этом сообщает Минобороны России.

В ведомстве отметили, что попытка ВСУ совершить теракт на территории России с помощью БПЛА была сорвана средствами ПВО.

«Три БпЛА сбиты над территорией Республики Крым, два — над территорией Брянской области и один над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.

Минобороны также заявили о срыве попытки теракта в Черном море с 01.55 до 02.20.

«Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены три безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова», - сообщили в ведомстве.

В прошедшую ночь с 27 на 28 августа средства ПВО сбили 12 беспилотников над Воронежской и Ростовской областями.

Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #пво #республика крым #Брянская область #белгородская область #ВСУ
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