Средства ПВО сбили 12 БПЛА ВСУ над Воронежской и Ростовской областями

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь с 27 на 28 августа уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что это была попытка ВСУ совершить террористическую атаку в России с применением беспилотников.

«Восемь БПЛА сбиты над территорией Воронежской области и четыре — над территорией Ростовской области», - говорится в сообщении.

За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили пять БПЛА над территорией России, три беспилотника были сбиты под Белгородом и два под Курском.

Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.