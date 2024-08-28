МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Средства ПВО сбили 12 БПЛА ВСУ над Воронежской и Ростовской областями

Над Ростовской областью сбито четыре БПЛА, над Воронежской — восемь.
2024-08-28 07:29:07
© Фото: РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь с 27 на 28 августа уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что это была попытка ВСУ совершить террористическую атаку в России с применением беспилотников.

«Восемь БПЛА сбиты над территорией Воронежской области и четыре — над территорией Ростовской области», - говорится в сообщении.

За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили пять БПЛА над территорией России, три беспилотника были сбиты под Белгородом и два под Курском.

Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #беспилотник #бпла #Ростовская область #Воронежская область #ВСУ #средства пво
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 