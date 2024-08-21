Глубоководный аппарат спас «утонувших» в Баренцевом море подводников

Подводников с условно затонувшей субмарины подняли на борт батискафа в Баренцевом море. Северный флот проводит масштабные учения спасательных сил. Поиск подлодки, стыковка с ее корпусом, эвакуация экипажа, стабилизация состояния моряков в барокамере. Вот далеко не вся программа тренировок.

Спасатели развернули штаб прямо на воде. Точнее, на борту судна «Михаил Рудницкий». Его капитан взял курс на Мотовский залив Баренцева моря, где условно терпит бедствие подводная лодка Северного флота. Ее экипаж подает сигнал и ждет помощи. Модернизированный Ка-27М ведет поиск подлодки с воздуха, применяя магнитометр и гидроакустическую станцию. Она с точностью до метра определяет координаты объекта.

«В этом году мы его опробовали. Вертолет из положения прохода над водой осуществлял поиск подводной лодки, находящейся в подводном положении. У него более современное оборудование для поиска объектов, которые находятся под водой», - объяснил начальник УПАСР Северного флота Михаил Белов.

Теперь к работе приступает подводный обитаемый аппарат «АС-34». Экипаж из четырех человек уходит на глубину 50 метров и приступает к маневрированию. Глубоководный спасательный аппарат небольшой. Длина всего 13,5 метров, ширина около четырех. Но тем не менее, принять на борт он может до 20 подводников.

Самый ответственный момент - стыковка с субмариной. Один за другим подводники переходят на борт спасательного аппарата. Даниил Семов впервые участвует в условной эвакуации - он служит первый год. До последнего не может унять дрожь, хотя и понимает, насколько важна отработка всех действий.

«В случае каких-то аварийных ситуаций, если вдруг что-то случится, не дай Бог, чтобы мы смогли эвакуироваться», - понимает моторист дизель-электрической подводной лодки «Владикавказ» Даниил Семов.

Как выяснилось, волновался не только он один, но и те, кто спасал условно терпящих бедствие подводников.

«Волнение всегда присутствует при выполнении сложных, специфических поставленных задач. От него никуда не деться, но спокойствие вырабатывается на таких же учениях, тренировках. Оно позволяет нам не трепетать перед поставленными задачами, а выполнять их», - заверил командир глубоководного спасательного аппарата «АС-34» Алексей Федичев.

В ходе учений спасают подводников и с воды, задействуя рейдовые водолазные катера. Уже на борту условно пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. Учения сил поисково-спасательного обеспечения на Северном флоте проходят регулярно. Чтобы помощь подводникам при проведении реальной спасательной операции, также, как и во время тренировки, была оказана вовремя.