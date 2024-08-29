МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 2,5 км

Как сообщили в Института вулканологии и сейсмологии, ресуспендированный пепел может препятствовать местным авиаперевозкам.
Анастасия Бобылева 2024-08-29 05:28:25
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил на высоту до 2,5 км столб ресуспендированного пепла. Шлейф распространился на расстояние 60 км, об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«В 09:30 по местному времени шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 2.5 км н.у.м. протянулся на 60 км на восток-юго-восток от вулкана Шивелуч», - говорится в Telegram-канале института.

Отмечается, что такой пепел представляет опасность для местных авиаперевозок. Ближайший к вулкану населенный пункт - поселок Ключи, он расположен в 50 км от него, а на расстоянии 450 км находится Петропавловск-Камчатский.

В прошлый раз в результате активности вулкана Шивелуч Усть-Камчатск накрыло толстым слоем пепла. Как сообщили очевидцы, в поселке во время извержения периодически ощущались подземные толчки.

#в стране и мире #Камчатка #пепел #вулкан шивелуч
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 