Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 2,5 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил на высоту до 2,5 км столб ресуспендированного пепла. Шлейф распространился на расстояние 60 км, об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«В 09:30 по местному времени шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 2.5 км н.у.м. протянулся на 60 км на восток-юго-восток от вулкана Шивелуч», - говорится в Telegram-канале института.

Отмечается, что такой пепел представляет опасность для местных авиаперевозок. Ближайший к вулкану населенный пункт - поселок Ключи, он расположен в 50 км от него, а на расстоянии 450 км находится Петропавловск-Камчатский.

В прошлый раз в результате активности вулкана Шивелуч Усть-Камчатск накрыло толстым слоем пепла. Как сообщили очевидцы, в поселке во время извержения периодически ощущались подземные толчки.