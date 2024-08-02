Депутат Судзуки рассказал, что японцы одобрили его решение посетить РФ

Многие жители Японии поддержали решение депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки посетить Россию. Об этом он рассказал в интервью агентству РИА Новости.

По его словам, одобрившие эту поездку граждане страны посчитали это правильным выбором в столь трудное время.

«Меня критиковали люди с низким уровнем понимания. Что тогда они предлагают делать с российско-японскими отношениями? Кто-то же должен что-то делать! В этот раз так же - для меня главное, что порадовались рыбаки», - рассказал политик.

Как отмечает агентство, Судзуки является очень влиятельным политиком, за плечами которого 40-летний опыт. В японской политике он известен тем, что заинтересован в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.

Напомним, что он заявил, что Москва была вынуждена начать проведение СВО.