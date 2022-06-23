В Японии заявили, что Россию вынудили начать спецоперацию на Украине

Японский депутат указал, что Киев нарушил обещания, под которыми подписался еще несколько лет назад.

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Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию по защите Донбасса. По словам политика, в сегодняшних условиях существует проблема однобокого освещения проблемы. Судзуки утверждает, что в любом конфликте, включая ситуацию на Украине, виноваты обе стороны.

Российскую сторону обвиняют в начале боевых действий, при этом на Украине лежит ответственность за невыполнение Минских договоренностей, добавил политик. Он же подчеркнул, что в такой ситуации объективной оценки причин и истории происходящего нет.

«Сейчас мир, включая и масс-медиа, движется в одном течении, в сторону подогревания противостояния. Нельзя идти у этого на поводу. Я считаю, Путин был вынужден начать специальную военную операцию. И нужно думать об этом хладнокровно, чтобы защищать интересы своего государства. Сейчас общее направление в том, что посягательство силой на суверенитет государства или его территорию - это нарушение международного права. Даже в ООН принята такая резолюция. Я же считаю, что была причина», - разъяснил Судзуки в беседе с РИА Новости.

Депутат при этом указал, что Киев нарушил обещания, под которыми подписался еще несколько лет назад.

Ранее в американской прессе стали задаваться вопросом: какое все-таки участие принимают Соединенные Штаты в конфликте на Украине. Так, в статье для The New York Times журналист, научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан анализирует заявления властей США по мере развития конфликта. Автор материала заявила, что в американском обществе стали неуверенными в значении слова «война».