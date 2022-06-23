В Японии заявили, что Россию вынудили начать спецоперацию на Украине
Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию по защите Донбасса. По словам политика, в сегодняшних условиях существует проблема однобокого освещения проблемы. Судзуки утверждает, что в любом конфликте, включая ситуацию на Украине, виноваты обе стороны.
Российскую сторону обвиняют в начале боевых действий, при этом на Украине лежит ответственность за невыполнение Минских договоренностей, добавил политик. Он же подчеркнул, что в такой ситуации объективной оценки причин и истории происходящего нет.
«Сейчас мир, включая и масс-медиа, движется в одном течении, в сторону подогревания противостояния. Нельзя идти у этого на поводу. Я считаю, Путин был вынужден начать специальную военную операцию. И нужно думать об этом хладнокровно, чтобы защищать интересы своего государства. Сейчас общее направление в том, что посягательство силой на суверенитет государства или его территорию - это нарушение международного права. Даже в ООН принята такая резолюция. Я же считаю, что была причина», - разъяснил Судзуки в беседе с РИА Новости.
Депутат при этом указал, что Киев нарушил обещания, под которыми подписался еще несколько лет назад.
Ранее в американской прессе стали задаваться вопросом: какое все-таки участие принимают Соединенные Штаты в конфликте на Украине. Так, в статье для The New York Times журналист, научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан анализирует заявления властей США по мере развития конфликта. Автор материала заявила, что в американском обществе стали неуверенными в значении слова «война».