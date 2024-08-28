Расчет ПТРК «Корнет» поразил станцию РЭБ ВСУ с расстояния 8 000 метров

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» пуском управляемой ракеты с побережья Кинбурнской косы уничтожил станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских националистов, расположенную в здании в районе Очакова Николаевской области.

Разведка сообщила, что в доме на побережье Днепровского лимана находится станция РЭБ противника, которая мешает вести боевую работу разведывательным и ударным БПЛА российских десантников. Для ее уничтожения командование решило применить управляемую ракету из ПТРК «Корнет».

Расчет «Корнета» выдвинулся на береговую линию Кинбурнской косы и, выйдя на прямую наводку перед обнаруженной ранее целью, развернул противотанковый комплекс, навел его на цель и произвел пуск ракеты. Благодаря своему опыту и профессионализму оператор комплекса, управляя летящей над водной поверхностью ракетой, смог поразить ей станцию РЭБ противника.

Цель находилась на удалении 8 150 метров от огневой позиции. После поражения станции РЭБ российские десантники направили в открывшийся коридор ударные беспилотники и нанесли точные удары по объектам противника.

Ранее экипаж Су-34 разгромил скопление украинских боевиков в Курской области. Для ударов летчики использовали авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.