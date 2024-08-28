МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет ПТРК «Корнет» поразил станцию РЭБ ВСУ с расстояния 8 000 метров

Противотанкисты обнаружили станцию РЭБ на побережье Днепровского Лимана и выпустили по ней управляемую ракету из ПТРК.
2024-08-28 07:08:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» пуском управляемой ракеты с побережья Кинбурнской косы уничтожил станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских националистов, расположенную в здании в районе Очакова Николаевской области.

Разведка сообщила, что в доме на побережье Днепровского лимана находится станция РЭБ противника, которая мешает вести боевую работу разведывательным и ударным БПЛА российских десантников. Для ее уничтожения командование решило применить управляемую ракету из ПТРК «Корнет».

Расчет «Корнета» выдвинулся на береговую линию Кинбурнской косы и, выйдя на прямую наводку перед обнаруженной ранее целью, развернул противотанковый комплекс, навел его на цель и произвел пуск ракеты. Благодаря своему опыту и профессионализму оператор комплекса, управляя летящей над водной поверхностью ракетой, смог поразить ей станцию РЭБ противника.

Цель находилась на удалении 8 150 метров от огневой позиции. После поражения станции РЭБ российские десантники направили в открывшийся коридор ударные беспилотники и нанесли точные удары по объектам противника.

Ранее экипаж Су-34 разгромил скопление украинских боевиков в Курской области. Для ударов летчики использовали авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #ВСУ #РЭБ #птрк «корнет»
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 