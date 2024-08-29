Противотанкисты разрушили до основания здание с боевиками ВСУ

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожил здание на правом берегу Днепровского лимана, в котором находились боевики ВСУ.

Разведка сообщила, что в доме на побережье правого берега Днепровского лимана находится пункт временной дислокации ВСУ, в котором боевики также оборудовали наблюдательный пункт. Для его уничтожения решили использовать управляемую ракету ПТРК «Корнет».

Расчет разведывательного БПЛА постоянно вел наблюдение за зданием. Дождавшись момента, когда к пункту дислокации подъедет автомобиль с личным составом для совершения ротации, расчет «Корнета» выдвинулся на береговую линию. Противотанкисты развернули комплекс, навели его на цель и произвели пуск ракеты. Благодаря опыту и высокому профессионализму оператор комплекса, управляя летящей ракетой, смог поразить здание с боевиками.

Личный состав ВСУ остался под руинами разрушенного дома. Таким образом, расчет «Корнета» уничтожил шесть боевиков и сорвал ротацию противника.

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Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.