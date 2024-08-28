Артиллеристы уничтожили технику ВСУ для подвоза снарядов у Красногоровки

Артиллерийские расчеты Южной группировки войск сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Красногоровки на Донецком направлении. Они показали, как уничтожают технику противника.

Разведка выяснила, что подразделения ВСУ пытаются совершить ротацию и подвезти боеприпасы на линию боевого соприкосновения. Артиллерия нанесла удары по выявленным целям и уничтожила боевую бронированную машину, а также автомобили подвоза боеприпасов противника. Таким образом, удалось сорвать ротацию украинских боевиков.

Установив контроль над городскими кварталами Красногоровки, бойцы группировки «Юг» продолжают уничтожать опорные пункты и огневые точки ВСУ.

Ранее Минобороны РФ показало кадры поражения украинской бронированной машины российским беспилотником. Техника находилась в укрытии, наш дрон-камикадзе влетел в крышу строения и его боеприпас сдетонировал.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.