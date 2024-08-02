Власти Турции заблокировали соцсеть Instagram*

Власти Турции приняли решение о блокировке соцсети Instagram* на территории страны. Об этом сообщило агентство Life.

Уточняется, что решение приняли в Совете по технологиям и коммуникациям республики. Однако точные причины и продолжительность блокировки не раскрываются.

По версии газеты Birgun, эта мера связана с недавней гибелью на территории Ирана главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Отмечается, что убийство осудил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Напомним, что 31 июля Хания погиб в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.