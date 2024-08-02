МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Власти Турции заблокировали соцсеть Instagram*

Причины блокировки не указываются.
Глеб Владовский 2024-08-02 09:27:36
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Власти Турции приняли решение о блокировке соцсети Instagram* на территории страны. Об этом сообщило агентство Life.

Уточняется, что решение приняли в Совете по технологиям и коммуникациям республики. Однако точные причины и продолжительность блокировки не раскрываются.

По версии газеты Birgun, эта мера связана с недавней гибелью на территории Ирана главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Отмечается, что убийство осудил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Напомним, что 31 июля Хания погиб в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. 

#в стране и мире #Турция #блокировка #instagram
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 