Ученый-атомщик Адамов призвал возобновить ядерные испытания

В России вновь призвали возобновить ядерные испытания на фоне высказываемых Западом сомнений в боеспособности нашей страны. Об этом на конференции, посвященной 75-летию испытания первого отечественного ядерного заряда, рассказал «Звезде» один из ведущих российских ученых-атомщиков Евгений Адамов.

«Это ужасное оружие, и надо понимать, что то, чего мы избежали, благодаря созданию в 1949 году противовеса американцам, позволило нам избежать мировых войн. Тех разрушительных войн, которые были в прошлом веке, и которые, если повторятся теперь, они будут концом света. Этого надо избежать. Именно поэтому я считаю, что надо возобновить испытания ядерного оружия», - считает научный руководитель Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Доллежаля и научный руководитель проектного направления «Прорыв» Адамов.

По его мнению, у России есть полное право делать это не оглядываясь на американцев. Он также считает, что РФ не должна давать США первенство в совершенствовании ядерного оружия.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что доктрина применения РФ ядерного оружия уточняется. Глава МИД РФ сообщил об этом на пресс-конференции по итогам беседы со своим коллегой из Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.