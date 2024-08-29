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Ученый-атомщик Адамов призвал возобновить ядерные испытания

75 лет назад российская атомная бомба потребовалась, чтобы обеспечить ядерный паритет после того, как США в 1945-ом демонстративно уничтожили японские города Хиросму и Нагасаки без военной на то необходимости.
Наталья Сергеева Игнат Далакян 2024-08-29 23:10:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В России вновь призвали возобновить ядерные испытания на фоне высказываемых Западом сомнений в боеспособности нашей страны. Об этом на конференции, посвященной 75-летию испытания первого отечественного ядерного заряда, рассказал «Звезде» один из ведущих российских ученых-атомщиков Евгений Адамов.

«Это ужасное оружие, и надо понимать, что то, чего мы избежали, благодаря созданию в 1949 году противовеса американцам, позволило нам избежать мировых войн. Тех разрушительных войн, которые были в прошлом веке, и которые, если повторятся теперь, они будут концом света. Этого надо избежать. Именно поэтому я считаю, что надо возобновить испытания ядерного оружия», - считает научный руководитель Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Доллежаля и научный руководитель проектного направления «Прорыв» Адамов.

По его мнению, у России есть полное право делать это не оглядываясь на американцев. Он также считает, что РФ не должна давать США первенство в совершенствовании ядерного оружия.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что доктрина применения РФ ядерного оружия уточняется. Глава МИД РФ сообщил об этом на пресс-конференции по итогам беседы со своим коллегой из Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.

#Россия #сша #ядерное оружие #наш эксклюзив #паритет #испытания ядерного оружия
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