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Боевики ВСУ 20 раз обстреляли территорию ДНР 29 августа

По данным главы республики, пять мирных жителей пострадали в результате ударов боевиков.
Глеб Владовский 2024-08-29 22:02:35
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости

Украинские боевики 20 раз обстреляли территорию ДНР за четверг, 29 августа. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Он уточнил, что в результате ударов со стороны ВСУ, пять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

«Повреждены 10 жилых домостроений в Петровском районе Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, а также два объекта гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки», - добавил Пушилин.

Отмечается, что боевики использовали 155-мм артиллерию. Было выпущено более 60 боеприпасов.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Камышевка на территории Донецкой Народной Республики. 

#в стране и мире #ДНР #денис пушилин #обстрелы всу
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