Боевики ВСУ 20 раз обстреляли территорию ДНР 29 августа

Украинские боевики 20 раз обстреляли территорию ДНР за четверг, 29 августа. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
Он уточнил, что в результате ударов со стороны ВСУ, пять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
«Повреждены 10 жилых домостроений в Петровском районе Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, а также два объекта гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки», - добавил Пушилин.
Отмечается, что боевики использовали 155-мм артиллерию. Было выпущено более 60 боеприпасов.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Камышевка на территории Донецкой Народной Республики.
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