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Российские войска освободили Камышевку в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».
2024-08-28 12:04:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Камышевка на территории Донецкой Народной Республики. 

Российское оборонное ведомство отметило, что Камышевку удалось взять под контроль благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр». Освободив населенный пункт, подразделения продолжили продвижение в глубину обороны противника. 

Также сообщается, что в зоне ответственности группировки было нанесено поражение формированиям шести украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Гродовка, Дзержинск, Карловка, Галицыновка, Лесовка и Михайловка на территории ДНР. 

Кроме этого, в МО РФ заявили, что подразделениям «Центра» удалось отразить семь контратак украинских штурмовых групп из состава 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады Нацгвардии, а также штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины.

В зоне действия группировки войск «Центр» за сутки враг потерял до 475 боевиков. Также ВСУ лишились бронетранспортера М113, двух автомобилей, 155-миллиметровой гаубицы М777, 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б», двух 152-миллиметровых орудий Д-20, двух САУ «Гвоздика» и двух 122-миллиметровых гаубиц Д-30. 

Ранее боец Адик заявил, что он сражается против ВСУ за будущее своих детей.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #освобождение #группировка «Центр» #Камышевка
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