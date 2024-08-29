Украинский БПЛА уничтожен над акваторией Черного моря

Украинский беспилотник уничтожен ВС РФ в небе над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«29 августа около 18.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО успешно уничтожили беспилотный летательный аппарат уничтожен над Черным морем.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 28 августа над Воронежской и Ростовской областями были уничтожены 12 беспилотников.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.