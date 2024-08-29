Сегодня стало известно о ликвидации первого наемника из Мексики. Это подтвердили в мексиканском посольстве на Украине. Боевик прибыл в зону боевых действий в июле - и так не успел дослужится до первой зарплаты.

Промзона Харькова. Один точный удар «Искандера» - и пункт временной дислокации иностранных наемников стерт с лица земли. Уничтожено около 50-ти, как их называют на Украине, западных «инструкторов». Число их потерь растет по экспоненте. Но в качестве в последнее время киевские силы бросают в самое пекло, в основном, боевиков из Латинской Америки - большинство - граждане Колумбии. За выход на передовую им предлагают более в пересчете на рубли 300 тысяч - по меркам страны, где пенсия солдата с 20-летним стажем едва превышает 20 тысяч - огромная сумма.

«Подбирают соответствующих специалистов, которые приезжают воевать за деньги. Главная задача боевика - зарабатывание денег с помощью убийств, применения своих военных навыков. Работает целая система, которая занимается поставками этих "серых гусей" - это международные синдикаты, это группы ЧВК», - объяснил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Иностранный легион», который задумывался властями Украины как мощный инструмент пропаганды, для многих «солдат удачи» постепенно становится клубом необученных «бойскаутов». Одним даже не дают в руки оружие, а другие просто бегут с поля боя. Так и не получив обещанного денежного вознаграждения.

«Как мне известно, многие наемники, особенно колумбийцы, говорили о том, что их обманули и не предоставили им той финансовой выгоды, на которую они рассчитывали. Кроме того, что с наемниками жестоко обращались, их семьям не предоставили никакой экономической компенсации после их гибели», - поделился международный аналитик, журналист Кристиан Ламеса.

Решение «поскорее покинуть фронт» принял и один из колумбийских наемников Хосе Арон. Об этом в интервью изданию El Tiempo рассказала сестра боевика.

«Хосе Арон принял решение поехать и посмотреть, как там дела. Он прошел через множество тяжелых и трудных моментов, в которые он принял решение уехать, потому что вся ситуация была довольно сложной», - сказала она.

Путь домой превратился в квест. Сначала через Львовскую область боевики попали в Польшу. Оттуда улетели в Мадрид. В Испании пересели на самолет до Каракаса, оставался всего один «шаг» до колумбийской столицы. Но полицию Венесуэлы заинтересовала форма украинской армии и объемные военные рюкзаки. Наемников задержали и экстрадировали в Москву. Теперь в их деле будет разбираться Лефортовский суд.

«Естественно, такие люди наиболее склонны совершать военные преступления в зоне военного конфликта. Они наиболее склонны к нарушению законов ведения войны. Такую публику и ценят меньше, им могут поручать какие-то самые грязные дела. Ну, а если что-то с ними случится - никто по ним сильно и не плачет», - рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Сегодня иностранные наемники «работают» и на Курском направлении. Австралийцы и американцы то и дело обвиняют украинское командование в некомпетентности, признаются: уже давно не чувствуют себя в безопасности - любая критика в адрес киевского режима оборачивается репрессиями.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал о зверствах наемников в рядах ВСУ под Курском. Дипломат отметил, что в рекрутинге наемников для ВСУ участвуют Великобритания и Польша.