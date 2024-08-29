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Мирошник рассказал о зверствах наемников в рядах ВСУ под Курском

Дипломат отметил, что в рекрутинге наемников для ВСУ участвуют Великобритания и Польша.
Игнат Далакян 2024-08-29 15:49:46
© Фото: Kirill Chubotin, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Иностранные наемники в рядах ВСУ мародерили, насиловали и убивали мирных жителей Курской области. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Сборная солянка», которую отправили для вылазки в регион, представляет собой «большой сбор» радикалов. Они не давали людям уехать, расстреливали здания, на дорогах до сих пор стоят разбитые машины, рассказал дипломат.

«У большинства боевиков американская прописка, в рекрутинге также задействованы Великобритания и Польша. По запросу Украины подбираются специалисты, которые приезжают воевать за деньги - никакой другой идеологии у них нет», - сказал Мирошник.

Наемники нарушают принципы и нормы международного гуманитарного права. По словам российского посла, есть реальные свидетельства того, что в Курской области находятся боевики, говорящие на польском и английском языках.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ рассказал, как боевики грабили магазины в Курской области. По его словам, он сдался российским Вооруженным силам, поскольку осознал, что вторжение на территорию РФ было «билетом в один конец».

#Курская область #МИД РФ #наш эксклюзив #Иностранные наемники #Родион Мирошник
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