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Ok: окружение Елизаветы II назвало причину смерти королевы

По словам близких друзей, у нее диагностировали рак костного мозга.
Глеб Владовский 2024-08-29 20:19:38
© Фото: ALPR AdMedia Globallookpress

Старость являлась не единственной причиной кончины королевы Елизаветы II. Информацию об этом сообщил в интервью изданию Ok священник Шотландской церкви Йен Гриншилдс, который близко знаком с семьёй британских монархов.

По его словам, в официальном свидетельстве о смерти монарха указывается также, что у усопшей диагностировали рак костного мозга.

«У Елизаветы II была форма миеломы, что могло бы объяснить её усталость, потерю веса и те проблемы с подвижностью, о которых нам часто говорили в течение последнего года ее жизни», - рассказал священнослужитель.

Он дополнил, что распространенным симптомом рака костного мозга является боль в костях, особенно в области таза и поясницы, а множественная миелома - это заболевание, которое часто поражает пожилых людей.

Напомним, что 8 сентября 2022 года Елизавета II скончалась во сне в возрасте 96 лет. На случай кончины монарха был разработан специальный план под кодовым названием «Лондонский мост».

#в стране и мире #Великобритания #Елизавета II #кончина #лондонский мост
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