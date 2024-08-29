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Рябков: причастность США к нападению ВСУ на Курскую область - объективный факт

По словам Рябкова, сейчас идет острейшая информационная война, поэтому конкретика по части боевых действий не выносится в публичную плоскость.
Игнат Далакян 2024-08-29 18:42:38
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Причастность Соединенных Штатов к нападению ВСУ на Курскую область - объективный факт. Об этом заявил «Звезде» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Это совокупность тех сведений, которыми мы располагаем. Это не вопрос веры во что-то. Это результат анализа тех данных, которые есть в нашем распоряжении. Не все наши действия подлежат публичному раскрытию», - сказал Рябков.

Дипломат объяснил это тем, что сейчас идет острейшая информационная война, а на поле боя происходят серьезные столкновения.

«Переносить в плоскость публичной полемики или дискуссии конкретику того, что происходит по линии военных планировщиков и конкретику операции, это было бы абсолютно безответственно, если не сказать - равносильно предательству», - объяснил Рябков.

Ранее издание Times писало, что украинские боевики обучались городским боям в Британии перед атакой на Курскую область. Они проходили обучение с британскими солдатами в течение нескольких дней.

#ВС РФ #сша #Курская область #Сергей Рябков #наш эксклюзив
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