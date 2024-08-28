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МИД РФ: Киев распространяет фейки о якобы помощи ВСУ жителям Курской области

По словам официального представителя ведомства, военнопленные ВСУ сами рассказывают о том, что командование заставляет их убивать мирных жителей.
Глеб Владовский 2024-08-28 16:04:03
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: МИД РФ

Свидетельства о том, что военнослужащие ВСУ якобы помогают жителям Курской области, являются фейками, которые распространяет киевский режим. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на брифинге.

По ее словам, эта информация быстро разоблачается. В качестве примера она приводит допросы украинских военнопленных, которые рассказывают о том, как их командование заставляет убивать мирных жителей, а также заниматься мародерством в регионе.

«На украинских интернет-аукционах появилась в продаже религиозная атрибутика - антикварные иконы, похищенные в Курской области. Мало того, открыто указывается, что это "трофеи"», - сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что пропаганда киевского режима не способна заретушировать правду.

Ранее украинский военнопленный рассказал о том, что ему при вторжении в Курскую область приказали расстреливать мирных жителей.

#в стране и мире #Мария Захарова #Курская область #МИД РФ #фейки всу
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