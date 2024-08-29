Сийярто: Венгрия не позволит НАТО обучать военных ВСУ на Украине

Будапешт не позволит странам НАТО проводить подготовку военнослужащих ВСУ на территории Украины. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Дипломат подчеркнул, что Венгрия не препятствует ЕС проводить тренировки украинских военных на территории объединения. Однако проведение этой инициативы на территории Украины может привести к эскалации конфликта.

«Мы подчеркнули, что если территорию или функции этой миссии хотят расширить, то Венгрия на это не согласится... Если ЕС в нынешней форме хочет продлить мандат по времени, без территориального расширения, то Венгрия по-прежнему не будет препятствовать», - подчеркнул Сийярто.

Ранее сообщалось, что глава венгерского МИД назвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля «брюссельским Байденом». К такому сравнению Сийярто пришел, комментируя реакцию Европейского союза на мирные инициативы Будапешта.