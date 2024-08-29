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ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину ВСУ в Курской области

Вражескую бронетехнику поразил расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет».
2024-08-29 17:01:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил украинскую боевую бронированную машину в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Вражеская бронетехника была обнаружена разведчиками подразделения группировки войск «Север». 

Российское оборонное ведомство отметило, что возгорание украинской боевой бронированной машины было зафиксировано средствами объективного контроля. 

Ранее сообщалось, что в приграничье Курской области расчет «Ланцета» поразил украинский бронетранспортер М113 американского производства.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #бронетехника #Курская область #уничтожение #ланцет
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