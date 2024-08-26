Бойцы группировки «Днепр» показали спрятанный в шахту «Гиацинт»

Дорога на Херсон в сторону Антоновского моста закрыта для гражданских машин, а вдоль всей трассы стоят сетки - защита от FPV-дронов.

На повороте в лесу находятся бойцы группировки «Днепр», там за 50 минут до приезда съемочной группы «Звезды» ударил снаряд ВСУ. Он прошел по касательной и зацепил верхушку сосны.

Весь фронт группировки «Днепр» сконцентрирован вдоль реки. Борьба за более выгодные огневые и позиционные районы идет постоянно.

Ближе к берегу приходится искуснее маскировать орудия. Бойцы показали, как спрятали «Гиацинт» в специально выкопанную шахту.

Расчет орудий уничтожил гаубицу М777, которая до этого била по позициям ВС РФ. Ее выследила воздушная разведка.

Одному из бойцов в этот день пришлось отпраздновать день рождения на линии боевого соприкосновения. Ему пришло письмо из дома, где были и детские рисунки. Он повесил их на видное место, чтобы придавали сил.

Ранее на левом берегу Днепра соединения ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожили два 120-мм миномета и склад с боеприпасами ВСУ.

Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.