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Ка-52 отработал ракетами по боевикам и технике ВСУ в Курской области

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.
2024-08-29 16:42:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Вертолет Ка-52М нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области. Видео с вылетом экипажа армейской авиации публикует Министерство обороны Российской Федерации.

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям. Ведомство сопроводило описание кадрами, на которых показан полет вертолетов и пуски ракет. Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр, отстрелил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Накануне Минобороны также сообщило о ликвидации противника в приграничном районе Курской области и продемонстрировало кадры ударов. По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.

Ка-52 «Аллигатор» представляет собой модернизированный двухместный вариант ударного вертолета Ка-50 «Черная акула» разработки ОКБ Камова. Считается одной из самых совершенных боевых машин в своем классе. Вертолет способен быстро маневрировать для занятия выгодной атакующей позиции, эффективен на малых высотах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ка-52 #Курская область #МО РФ
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