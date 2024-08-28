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«Аллигатор» ликвидировал украинских боевиков в Курской области

По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.
2024-08-28 15:05:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Вертолеты Ка-52 и Ми-8 ударили по противнику в приграничном районе Курской области. Видео с вылетом экипажей армейской авиации публикует Министерство обороны РФ.

Удары наносились авиационными ракетами по живой силе и бронированной технике ВСУ. Ведомство сопроводило описание кадрами, на которых показан полет вертолетов и пуски ракет.

Применив вооружение, экипажи выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

Ка-52 «Аллигатор» представляет собой модернизированный двухместный вариант ударного вертолета Ка-50 «Черная акула» разработки ОКБ Камова. Считается одной из самых совершенных боевых машин в своем классе. Вертолет способен быстро маневрировать для занятия выгодной атакующей позиции, эффективен на малых высотах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ка-52 #Минобороны России #Курская область #ВСУ #МО РФ
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