«Аллигатор» ликвидировал украинских боевиков в Курской области

Вертолеты Ка-52 и Ми-8 ударили по противнику в приграничном районе Курской области. Видео с вылетом экипажей армейской авиации публикует Министерство обороны РФ.

Удары наносились авиационными ракетами по живой силе и бронированной технике ВСУ. Ведомство сопроводило описание кадрами, на которых показан полет вертолетов и пуски ракет.

Применив вооружение, экипажи выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

Ка-52 «Аллигатор» представляет собой модернизированный двухместный вариант ударного вертолета Ка-50 «Черная акула» разработки ОКБ Камова. Считается одной из самых совершенных боевых машин в своем классе. Вертолет способен быстро маневрировать для занятия выгодной атакующей позиции, эффективен на малых высотах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.