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Военнослужащих соединения «Южной» группировки наградили в зоне СВО

Бойцам вручили государственные награды за успешное выполнение поставленных задач на Донецком направлении.
2024-08-29 16:20:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие 1-го отдельного гвардейского мотострелкового соединения «Южной» группировки войск, проявившие высокие профессиональные и личные качества в ходе боевых действий на Донецком направлении, получили заслуженные награды.

Министерство обороны России публикует кадры торжественной церемонии награждения. Как уточняет российское оборонное ведомство, военнослужащим вручили медали Жукова и Суворова, медали «За храбрость» и «За отвагу».

Заместитель командира соединения с позывным Варяг поблагодарил бойцов за эффективную боевую работу на направлении.

«Выражаю слова благодарности от командования и от себя лично за тот громаднейший труд, который проводится именно вашими руками и вашими действиями», - сказал он.

В Минобороны отметили, что военнослужащие неоднократно проявляли смекалку, отвагу, храбрость, мужество и самоотверженность, их действия по достоинству оценивались командованием.

Накануне в одном из тыловых районов спецоперации заслуженные награды получили военные медики группировки войск «Центр». Начальник медицинской службы группировки передал слова командования - это была благодарность за сотни спасенных жизней.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #награды #МО РФ #СВО
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