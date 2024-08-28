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Военных медиков группировки войск «Центр» наградили в зоне СВО

Начальник медицинской службы «Центр» передал слова командования - это была благодарность за сотни спасенных жизней.
2024-08-28 13:29:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В одном из тыловых районов спецоперации заслуженные награды получили военные медики группировки войск «Центр», которые сегодня отмечают профессиональный праздник.

Хирурги, анестезиологи, медицинские сестры ежедневно в зоне СВО спасают жизни, эвакуируют раненых, выполняют свой долг у линии боевого соприкосновения и в госпиталях. Военнослужащим вручили орден Пирогова, медали «За спасение погибавших» и другие награды.

Начальник медицинской службы группировки поблагодарил специалистов за их работу и выразил благодарность от командования за сотни спасенных жизней. 

Военная медицина развивается с каждым днем. Новые технологии позволяют то, что раньше было невозможно. Так, ранее в ГКБ им. Пирогова показали проведение операции на сердце в 3D.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #награждение #военная медицина #медики #группировка «Центр»
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