Военных медиков группировки войск «Центр» наградили в зоне СВО

В одном из тыловых районов спецоперации заслуженные награды получили военные медики группировки войск «Центр», которые сегодня отмечают профессиональный праздник.

Хирурги, анестезиологи, медицинские сестры ежедневно в зоне СВО спасают жизни, эвакуируют раненых, выполняют свой долг у линии боевого соприкосновения и в госпиталях. Военнослужащим вручили орден Пирогова, медали «За спасение погибавших» и другие награды.

Начальник медицинской службы группировки поблагодарил специалистов за их работу и выразил благодарность от командования за сотни спасенных жизней.

Военная медицина развивается с каждым днем. Новые технологии позволяют то, что раньше было невозможно. Так, ранее в ГКБ им. Пирогова показали проведение операции на сердце в 3D.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.