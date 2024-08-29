Пленный рассказал, как боевики ВСУ грабили магазины в Курской области

Взятый в плен российскими бойцами украинец Сергей Погромский рассказал, как военнослужащие ВСУ грабили магазины в Курской области. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«Когда нас перевозили с КП на КП, половина магазинов взломано, все взломано. Могло награбить тоже руководство, два, три человека, и свалить на родину назад», - рассказал он.

На границу с Курской областью солдат привезли под предлогом дополнительных учений. В день вторжения в российский регион на вопрос, в какую сторону направляются, старшина как бы в шутку ответил, что на Курск. То, что старшина не шутил, Сергей осознал уже потом. Погромский понял, что вторжение в Курскую область - билет в один конец, поэтому сдался в плен военнослужащим группировки войск «Север», чтобы сохранить жизнь.

Пленный рассказал, что в 2014 году участвовал в референдумах о самоопределении Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР), где голосовал за государственную самостоятельность республик.

Другой пленный назвал дикарями украинских военных, вторгшихся в Курскую область. По его словам, входя в дом, украинцы занимались мародерством, даже не успев раздеться, и вели себя как дебилы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.