МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пленный рассказал, как боевики ВСУ грабили магазины в Курской области

При первой же возможности украинец сдался в плен, осознав, что вторжение в российский регион было билетом в один конец.
2024-08-29 10:54:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Взятый в плен российскими бойцами украинец Сергей Погромский рассказал, как военнослужащие ВСУ грабили магазины в Курской области. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«Когда нас перевозили с КП на КП, половина магазинов взломано, все взломано. Могло награбить тоже руководство, два, три человека, и свалить на родину назад», - рассказал он.

На границу с Курской областью солдат привезли под предлогом дополнительных учений. В день вторжения в российский регион на вопрос, в какую сторону направляются, старшина как бы в шутку ответил, что на Курск. То, что старшина не шутил, Сергей осознал уже потом. Погромский понял, что вторжение в Курскую область - билет в один конец, поэтому сдался в плен военнослужащим группировки войск «Север», чтобы сохранить жизнь.

Пленный рассказал, что в 2014 году участвовал в референдумах о самоопределении Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР), где голосовал за государственную самостоятельность республик.

Другой пленный назвал дикарями украинских военных, вторгшихся в Курскую область. По его словам, входя в дом, украинцы занимались мародерством, даже не успев раздеться, и вели себя как дебилы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #МО РФ #пленный
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 