ЗРПК «Панцирь-С1» сбил украинский беспилотник в Курской области

ЗРПК «Панцирь-С1» поразил беспилотный летательный аппарат в приграничном районе Курской области. Минобороны России показало кадры уничтожения цели.

Во время боевого дежурства расчеты ЗРПК обнаружили воздушную цель, ее идентифицировали как ударный беспилотник ВСУ. Бойцы-зенитчики взяли дрон на сопровождение и нанесли удар.

Расчеты «Панциря-С1» все время контролируют воздушное пространство над позициями российских войск. Для уничтожения воздушных целей у комплекса есть 12 зенитных ракет. Также на нем установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1 400 выстрелов.

Ранее росгвардейцы обезвредили кассетный боеприпас у Курской АЭС. В обломке ракеты находились 180 неразорвавшихся поражающих элементов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.