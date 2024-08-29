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ЗРПК «Панцирь-С1» сбил украинский беспилотник в Курской области

Расчет «Панциря» взял ударный дрон противника на сопровождение, а затем уничтожил.
2024-08-29 05:43:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

ЗРПК «Панцирь-С1» поразил беспилотный летательный аппарат в приграничном районе Курской области. Минобороны России показало кадры уничтожения цели.

Во время боевого дежурства расчеты ЗРПК обнаружили воздушную цель, ее идентифицировали как ударный беспилотник ВСУ. Бойцы-зенитчики взяли дрон на сопровождение и нанесли удар.

Расчеты «Панциря-С1» все время контролируют воздушное пространство над позициями российских войск. Для уничтожения воздушных целей у комплекса есть 12 зенитных ракет. Также на нем установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1 400 выстрелов.

Ранее росгвардейцы обезвредили кассетный боеприпас у Курской АЭС. В обломке ракеты находились 180 неразорвавшихся поражающих элементов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #бпла #Курская область #ВСУ #ЗРПК «Панцирь-С1»
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