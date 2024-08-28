Инженеры Росгвардии обезвредили кассетный боеприпас у Курской АЭС

Инженерно-разведывательная группа Росгвардии обезвредила кассетный боеприпас РСЗО HIMARS ВСУ у Курской АЭС. Об этом сообщает Минобороны России.

В ведомстве отметили, что снаряд находился на расстоянии пяти километров от атомной электростанции.

Росгвардейцы получили информацию и прибыли на место. Там они обнаружили обломок ракеты, начиненный 180 неразорвавшимися поражающими элементами.

Отмечается, что боеприпас пришлось уничтожить на месте накладным зарядом с соблюдением мер безопасности, так как его боевая часть вошла в землю.

Ранее МЧС России сообщило об обезвреживании ракеты, предположительно американского производства, в Курской области.

Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.