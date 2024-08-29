Банк России допустил мировой финансовый кризис в 2025 году

Повышение учетных ставок в развитых странах в последние несколько лет может привести к глобальному финансовому кризису. Об этом говорится в опубликованном ЦБ РФ проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.

В документе указывается, что повышение ставок денежно-кредитной политики развитыми странами в 2022-2023 годах одно из самых быстрых в истории. Отмечается, что оно произошло после почти 15-летнего периода, когда центральные банки этих государств сохраняли значение ставок около нуля.

Такая тенденция, как говорится в проекте, а также дисбаланс на финансовых рынках могут спровоцировать мировой финансовый кризис, который можно будет сопоставить по масштабу с тем, что произошел в 2007-2008 годах.

По оценкам Банка России, если такой сценарий воплотится в реальность, то первые кризисные явления начнут проявляться в первом квартале 2025 года. А своего пика они достигнут во втором-третьем кварталах.

В свою очередь регуляторы развитых стран отреагируют на это понижением ключевых ставок.

Помимо этого, в документе говорится, что в мире нарастает тенденция к деглобализации мировой экономики. Происходит деление и распад на торговые блоки и зоны. Отмечается, что это происходит из-за рисков ухудшения отношений между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами.

Ранее стало известно, что мировой госдолг превысил 100 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка и Международного валютного фонда. При этом глобальный внутренний валовой продукт достиг 105,4 триллиона долларов в прошлом году.