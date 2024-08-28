ВКС России ударили по резервам ВСУ в Сумской области

Минобороны России заявляет об ударах, нанесенных оперативно-тактической авиацией по украинским резервам в Сумской области.

«Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад и 69-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Бояро-Лежичи, Глухов, Искрисковщина, Масензовка, Михайловское, Первомайское, Пустогород, Соляники, Шалыгино, Угроеды и Эсмань», - говорится в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что российские военные продолжают выявлять и уничтожать в лесных массивах украинских диверсантов, которые пытались пройти вглубь нашей страны.

По данным Минобороны, суточные потери украинской стороны на Курском направлении в живой силе составили до 380 человек. Кроме того, ВС РФ оставили врага без танка, БМП, 28 боевых бронированных машин, шести орудий, трех минометов и девяти автомобилей.

В ведомстве также озвучили потери противника с начала боев в Курской области. Как утверждают в Минобороны, ВСУ потеряли до 7 000 человек, а также большое количество военной техники. ВС РФ уничтожили за этот период 74 танка ВСУ, 35 БМП, 62 БТР, 51 орудие, 13 РСЗО, в том числе четыре HIMARS и одну MLRS.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.