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Врач Разаренова рассказала о правильных сочетаниях орехов с продуктами

Употребление орехов с сахаром приведет к набору веса, заявила эксперт.
Мария Зайцева 2024-08-29 14:19:04
© Фото: Andrey Skat, imagebroker, Globallookpress

Употреблять орехи можно не со всеми продуктами. Наилучшие сочетания в день празднования Орехового Спаса радио Sputnik назвала врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Александра Разаренова.

По ее словам, с зеленью и овощами орехи отлично сочетаются и помогут сделать блюдо более необычным, а также обогатить его полезными жирами и витамином Е.

«Мне особенно нравится сочетание орехов с киноа или овсянкой. Оно может обеспечить сбалансированный завтрак, богатый белком и клетчаткой», - сказала врач про употребление их с цельнозерновыми продукты.

Диетолог посоветовала употреблять орехи и с йогуртами, особенно греческим, так как он содержит пробиотики и белок.

Разаренова предупредила и об опасных сочетаниях.

«Избегайте употреблять орехи с такими продуктами, как сахар и сладости, так как это может привести к набору веса», - сказала она.

Гастроэнтеролог также не рекомендовала сочетать их с фастфудом или высококалорийными закусками, а еще с очень солеными блюдами. Это все повлияет на вес, задержит жидкость в организме и скажется на работе желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

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