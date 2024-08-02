Врач Белоусова рассказала, как выбрать арбуз по запаху

В Москве с 3 августа открываются бахчевые развалы, куда завезут арбузы и дыни из Астраханской и Волгоградской областей, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского края. При этом плоды, которые созрели естественным путем, начнут появляться к концу месяца. Об этом «360» рассказала врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

По ее словам, арбузы стимулируют нитратами, чтобы плоды быстрее созрели.

«Поэтому, может быть, стоит немного переждать, хотя бы еще неделю. Но с учетом такого жаркого лета вполне возможно, что арбузы созрели и естественным путем», - рассказала нутрициолог.

Она также объяснила, что арбузы и дыни на бахчевых развалах не отличаются от магазинных, несмотря на существующий миф.

«Потому что исходно, когда эти арбузы собирают, они все равно располагаются у дороги, прежде чем их погрузят и отвезут к нам», - заявила Белоусова.

Диетолог также отметила, что не стоит покупать разрезанные арбузы, и посоветовала выбирать дыни без давленых пятен на кожице, так как она слишком тонкая и легко пропустит вызывающую отравление инфекцию. Эксперт сообщила об обязательности мытья плодов после покупки.

«Обычным мылом желательно с губкой хорошенько кожуру потереть, дать обсохнуть или обсушить полотенцем. Так мы избавимся от того, что налетело с дороги - как водорастворимого, так и жирорастворимого», - поделилась Белоусова.

Она отметила, что розовая мякоть не всегда говорит о незрелости арбуза, но мякоть с белесыми и желтоватыми жгутами как раз характерна для недозрелых плодов.

Диетолог сказала, что нужно обязательно понюхать арбуз.

«Если от него хотя бы неуловимо идет химический запах, как от жидкости для снятия лака либо мочи, это значит, что в арбузе точно есть большое количество нитратов», - дополнила она.

Собеседница издания рассказала, что нельзя долго хранить разрезанный арбуз, так как его мякоть станет благоприятной средой для инфекции. Поэтому лучше держать его в холодильнике до трех дней.

«Если не планируем съедать весь арбуз, то мы ни в коем случае всю мякоть не нарезаем сразу на кусочки, а оставляем половинку открытой. Ее затягиваем не пленкой, а фольгой и ставим в холодильник. Либо, если место позволяет, можно поставить срезом на тарелку и убрать в холодильник в таком виде», - заключила она.

Белоусова порекомендовала хранить дыню без косточек, чтобы место с ними не закисло и не испортило остальную мякоть.

Ранее нутрициолог Миллер рассказал, кому противопоказан арбуз.