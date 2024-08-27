Лавров заявил о находящейся на рассмотрении ноте по доступу к Дурову

Нота России по доступу к основателю Telegram Павлу Дурову во Франции находится на рассмотрении. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава дипведомства также назвал мессенджер удобной и «по-настоящему защищенной» платформой, что показывает арест Дурова.

Он заявил, что позиции по вопросам свободы слова, свободы распространения информации и уважения профессии журналиста, занимаемые Парижем, влияют на отношения с Россией, которые находятся на «низшей точке».

«Нота наша находится на рассмотрении, мы ожидаем ответа», - сказал Лавров.

Министр иностранных дел РФ напомнил, что в ОАЭ занимаются тем же вопросом, так как Дуров имеет и их гражданство.

Об отправке ноты стало известно 25 августа, когда об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. При этом она назвала проблемой то, что бизнесмен является и гражданином Франции в том числе.