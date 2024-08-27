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Лавров заявил о находящейся на рассмотрении ноте по доступу к Дурову

Глава МИД РФ назвал Telegram удобной платформой.
Мария Зайцева 2024-08-27 13:48:08
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Нота России по доступу к основателю Telegram Павлу Дурову во Франции находится на рассмотрении. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава дипведомства также назвал мессенджер удобной и «по-настоящему защищенной» платформой, что показывает арест Дурова.

Он заявил, что позиции по вопросам свободы слова, свободы распространения информации и уважения профессии журналиста, занимаемые Парижем, влияют на отношения с Россией, которые находятся на «низшей точке».

«Нота наша находится на рассмотрении, мы ожидаем ответа», - сказал Лавров.

Министр иностранных дел РФ напомнил, что в ОАЭ занимаются тем же вопросом, так как Дуров имеет и их гражданство.

Об отправке ноты стало известно 25 августа, когда об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. При этом она назвала проблемой то, что бизнесмен является и гражданином Франции в том числе.

#в стране и мире #Сергей Лавров #МИД РФ #арест #павел дуров #нота
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