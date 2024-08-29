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Цивилева посетила новейший Детский клинический центр имени Рошаля

В клинике в Красногорске ежегодно по ОМС будут получать помощь около 15 тысяч детей, еще 150 тысяч смогут проходить обследования и получать консультации.
Андрей Аркадьев 2024-08-29 13:23:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева посетила новейший Детский клинический центр имени Рошаля, который открылся в подмосковном Красногорске. Как сообщили в Минобороны, там будут оказывать помощь детям участников специальной военной операции.

Передовое медучреждение на 460 коек готово принимать 15 тысяч маленьких пациентов в год. Основной профиль центра - хирургия, в том числе челюстно-лицевая. Кроме того, клиника обеспечивает уникальные возможности телемедицины.

«Клинический центр мирового уровня. Тот спектр медицинских услуг, который будет оказываться детям, практически безграничен. Современное оборудование, квалифицированные доктора, медицинский персонал. Гордость не только Московской области, но и всей страны. Важно, чтобы дети, особенно военнослужащих и ветеранов, которые на СВО находятся, могли получать медицинскую помощь в таком центре», - сказала Цивилева.

В новом медучреждении будет работать более 500 ведущих специалистов в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике и по другим специальностям, а также более 800 человек среднего медперсонала.

Ранее президент Владимир Путин приехал в новый Детский клинический центр имени Леонида Рошаля. Там глава государства встретился с прославленным врачом, в честь которого и названо медицинское учреждение, и пообщался со специалистами клиники.

#в стране и мире #Медицина #Рошаль #цивилева #центр рошаля
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