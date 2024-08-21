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Путин приехал в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске

Президент встретился с Леонидом Рошалем.
Сергей Лебедев 2024-08-21 17:30:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня российский президент Владимир Путин приехал в новый Детский клинический центр имени Леонида Рошаля. Там глава государства встретился с прославленным врачом, в честь которого и названо медицинское учреждение, и пообщался со специалистами клиники.

Центр, строительство которого началось в 2021 году, расположен в Красногорске. Он станет координатором всех детских учреждений Московской области.

В клинике предусмотрено 16 отделений стационара на 461 койку, 23 операционные и четыре отделения реанимации на 48 коек. Там будут работать более 1,6 тысячи специалистов.

Ежегодно в клинике смогут получать стационарное лечение 15 тысяч детей.

#леонид рошаль #Кремль #Владимир Путин #красногорск #президент россии #клинический центр
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