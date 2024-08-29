Григорий Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале в Курске

Заслуженные артисты России Григорий Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале в городе Курск. Об этом сообщает МО РФ.

Певцы пообщались с военнослужащими и пожелали им скорейшего выздоровления, отметили в российском оборонном ведомстве.

В ходе мини-концерта были исполнены различные песни из репертуара артистов, в том числе и известные «Я русский» и «Самый лучший день».

Кроме этого, сообщается, что оба артиста подарили медикам и находящимся на лечении военнослужащим гитары со своими автографами и витаминные наборы.

Ранее сообщалось, что раненые участники специальной военной операции получили награды в госпитале имени Вишневского.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.