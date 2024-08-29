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Григорий Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале в Курске

Артисты пообщались с ранеными военнослужащими и пожелали им скорейшего выздоровления.
2024-08-29 13:21:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заслуженные артисты России Григорий Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале в городе Курск. Об этом сообщает МО РФ. 

Певцы пообщались с военнослужащими и пожелали им скорейшего выздоровления, отметили в российском оборонном ведомстве. 

В ходе мини-концерта были исполнены различные песни из репертуара артистов, в том числе и известные «Я русский» и «Самый лучший день».

Кроме этого, сообщается, что оба артиста подарили медикам и находящимся на лечении военнослужащим гитары со своими автографами и витаминные наборы.

Ранее сообщалось, что раненые участники специальной военной операции получили награды в госпитале имени Вишневского

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #концерт #Курск #госпиталь #Григорий Лепс #Шаман
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