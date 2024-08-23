Получившим ранения бойцам СВО вручили награды в госпитале Вишневского

В филиале госпиталя имени А.А. Вишневского наградили отличившихся в зоне специальной военной операции бойцов, сообщает Министерство обороны РФ. Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин вручил военнослужащим государственные награды за проявленные на полях сражений мужество и храбрость.

В госпитале лежат российские бойцы, получившие ранения и увечья в ходе боев в зоне спецоперации. В настоящее время они проходят лечение и реабилитацию.

Награды получили 48 военнослужащих. Бойцы получили ордена Мужества, медали «За отвагу», медали «За храбрость», Суворова и Жукова, а также медали «Участнику специальной военной операции».

«Вы продемонстрировали мужество, отвагу, самоотверженность.

Вами гордится Россия. Вы - настоящие защитники и патриоты своей страны», - сказал Горемыкин.

Горемыкин поблагодарил медицинский персонал, который спасает жизни военнослужащих и делает все для восстановления пациентов. Также в торжественной обстановке участникам спецоперации, прошедшим курс реабилитации после протезирования, были вручены погоны к новым званиям.

После прохождения дополнительного профобразования военнослужащие смогут служить в организациях Минобороны. Решившим продолжить службу подобрали места проживания. В ходе церемонии военнослужащим вручили жилищные документы.

«В новых местах военной службы все готово к вашему прибытию, решены жилищные вопросы», - добавил Горемыкин.

На церемонии присутствовали врио начальника Главного управления кадров Минобороны Юрий Бобров, начальник филиала госпиталя имени А.А. Вишневского Владимир Юдин, а также представитель ФГАУ «Росжилкомплекс» Александра Сергачева.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.