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Получившим ранения бойцам СВО вручили награды в госпитале Вишневского

Военнослужащие, окончившие после ранений курсы дополнительного профобразования, смогут продолжить службу в организациях Минобороны.
2024-08-23 15:20:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В филиале госпиталя имени А.А. Вишневского наградили отличившихся в зоне специальной военной операции  бойцов, сообщает Министерство обороны РФ. Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин вручил военнослужащим государственные награды за проявленные на полях сражений мужество и храбрость.

В госпитале лежат российские бойцы, получившие ранения и увечья в ходе боев в зоне спецоперации. В настоящее время они проходят лечение и реабилитацию.

Награды получили 48 военнослужащих. Бойцы получили ордена Мужества, медали «За отвагу», медали «За храбрость», Суворова и Жукова, а также медали «Участнику специальной военной операции».

«Вы продемонстрировали мужество, отвагу, самоотверженность.
Вами гордится Россия. Вы - настоящие защитники и патриоты своей страны», - сказал Горемыкин.

Горемыкин поблагодарил медицинский персонал, который спасает жизни военнослужащих и делает все для восстановления пациентов. Также в торжественной обстановке участникам спецоперации, прошедшим курс реабилитации после протезирования, были вручены погоны к новым званиям.

После прохождения дополнительного профобразования военнослужащие смогут служить в организациях Минобороны. Решившим продолжить службу подобрали места проживания. В ходе церемонии военнослужащим вручили жилищные документы.

«В новых местах военной службы все готово к вашему прибытию, решены жилищные вопросы», - добавил Горемыкин.

На церемонии присутствовали врио начальника Главного управления кадров Минобороны Юрий Бобров, начальник филиала госпиталя имени А.А. Вишневского Владимир Юдин, а также представитель ФГАУ «Росжилкомплекс» Александра Сергачева.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #госпиталь
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